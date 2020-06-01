НБУ істотно скоротив скупку валюти на міжбанку

Національний банк у період з 25 по 29 травня порівняно з попереднім тижнем, 18-22 травня, скоротив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 68% до 72 млн доларів у той час, як фінансисти дали прогноз щодо курсу гривні.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

НБУ купив 72 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 2 251,4 млн доларів, а продали – 1 789 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав - 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 2 729,9 млн доларів, а продано – 2 793,1 млн доларів.

В 2018 році НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Також Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 1 червня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD.