В Киеве появится новая система фиксации нарушений ПДД

В Киеве появится новая система фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного горсовета.

Так, директор департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник сообщила, что современную систему столица может получить в течение двух лет.

"Город Киев через год-два может получить современный инструмент, который позволит существенно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. При этом на это не будет потрачено ни копейки средств из местного бюджета, поскольку государственно-частное партнерство предполагает финансирование данного проекта за счет инвестора", - отметила чиновница.

Отмечается, что стоимость проекта в момент подачи - около 24 млн долларов. Однако возмещать инвестору деньги не будут, пока система не заработает и не начнет показывать результаты.

Наталья Мельник также добавила, что система фиксации состоит из комплекса видеокамер, центра обработки и хранения данных, а также системы передачи данных.

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