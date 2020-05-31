Суд заарештував 11 затриманих під час стрілянини в Броварах

Броварський суд обрав запобіжний захід 11 особам, затриманим під час стрілянини в Броварах, у вигляді 60 днів арешту без права внесення застави після того, 30 травня першого із затриманих за стрілянину в Броварах заарештували на 60 днів.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.

У місті Бровари тривають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам перестрілки.

"31 травня працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 23 з них - оголошено про підозру. Наразі суд обрав запобіжний захід 11 особам - утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 29 травня поліція затримала 28 учасників стрілянини у Броварах і вилучила 6 одиниць транспорту і 16 одиниць вогнепальної зброї.

Поліція заявляє, що стрілянина в Броварах (Київська область) сталася через розподіл пасажиропотоку між перевізниками.

Як повідомляли Українські Новини, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що слідству відомі замовники перестрілки в Броварах.

Слідчі за цим фактом почали 3 кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.