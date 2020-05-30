Первого из задержанных за стрельбу в Броварах арестовали на 60 дней

Броварской суд избрал меру пресечения первому из задержанных в ходе стрельбы в Броварах, заказчики которой известны следствию, в виде 60 дней ареста без права внесения залога.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в своем Facebook, передают Українськi Новини.

"В Броварском суде выбрали меру пресечения первому из задержанных участников вчерашних криминальных разборок. 60 дней под арестом без права внесения залога", - написал он.

Геращенко подчеркнул, что также ожидаются аналогичные решения и по остальным задержанным из обеих криминальных группировок - "винницкой" и "броварской".

Как сообщали Українськi Новини, следователи по данному факту начали 3 уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Мэр Броваров, Игорь Сапожко считает, что перестрелка в городе произошла из-за отсутствия диалога между местными органами власти и Киевской областной администрацией. Городские власти неоднократно обращались к КОГА для утверждения нового маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Но областная администрация вместо этого создала другой маршрут, который полностью повторяет уже существующий.