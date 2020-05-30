подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 мая 2020, суббота, 16:05 31
Силовые структуры 2020-05-30T17:30:02+03:00
Українські Новини
Первого из задержанных за стрельбу в Броварах арестовали на 60 дней

Первого из задержанных за стрельбу в Броварах арестовали на 60 дней

Ольга Фандорина
Арест, перестрелка, Бровары, Перестрелка в Броварах
Перестрелка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко
Перестрелка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко

Броварской суд избрал меру пресечения первому из задержанных в ходе стрельбы в Броварах, заказчики которой известны следствию, в виде 60 дней ареста без права внесения залога.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в своем Facebook, передают Українськi Новини.

"В Броварском суде выбрали меру пресечения первому из задержанных участников вчерашних криминальных разборок. 60 дней под арестом без права внесения залога", - написал он.

Геращенко подчеркнул, что также ожидаются аналогичные решения и по остальным задержанным из обеих криминальных группировок - "винницкой" и "броварской".

Как сообщали Українськi Новини, следователи по данному факту начали 3 уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Мэр Броваров, Игорь Сапожко считает, что перестрелка в городе произошла из-за отсутствия диалога между местными органами власти и Киевской областной администрацией. Городские власти неоднократно обращались к КОГА для утверждения нового маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Но областная администрация вместо этого создала другой маршрут, который полностью повторяет уже существующий.

Больше новостей о: Арест перестрелка Бровары Перестрелка в Броварах

Следствию известны заказчики перестрелки в Бровара...
В Сингапуре мужчину посадили на 4 месяца в тюрьму ...
Из-за чего произошла стрельба в Броварах: полиция ...
Стрельба в Броварах. Задержанных уже 28 человек, и...
Количество новых случаев COVID-19 в Украине снижается второй день подряд, но смертность растет
Украину зальет дождями, возможны подтопления, — ГСЧС
В одном из общежитий Киева — вспышка коронавируса. Один человек умер
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok