Після дводенного спаду кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову зросла

За добу, 30 травня, кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася порівняно з попередньою добою на 468 до 23 672, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 708 водночас кількість нових випадків знижується другий день поспіль і 30 травня збільшилася, кількість нових летальних випадків зменшилася. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 468 нових випадків", - йдеться в ньому. Коронавірус виявлено: Вінницька область - 993 випадку; Волинська область - 908 випадків; Дніпропетровська область - 942 випадку; Донецька область - 163 випадки; Житомирська область - 739 випадків; Закарпатська область - 1189 випадків; Запорізька область - 444 випадку; Івано-Франківська область - 1402 випадку; Кіровоградська область - 511 випадків; м. Київ - 2985 випадків; Київська область - 1573 випадку; Львівська область - 1669 випадків; Луганська область - 47 випадків; Миколаївська область - 293 випадку; Одеська область - 888 випадків; Полтавська область - 270 випадків; Рівненська область - 1713 випадків; Сумська область - 168 випадків; Тернопільська область - 1169 випадків; Харківська область - 1066 випадків; Херсонська область - 178 випадків; Хмельницька область - 444 випадку; Чернівецька область - 3349 випадків; Черкаська область - 402 випадку; Чернігівська область - 167 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 у Центр надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58 843 повідомлення про підозру на COVID-19. Симптоми Covid-19 Як повідомляли Українські Новини, у світі станом на 31 травня коронавірус Covid-19 виявили у 6 063 588 осіб після того, як було встановлено черговий рекорд із захворюваності. Також лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна розповіла про профілактику коронавірусу , а також про те, що робити після контакту з хворим.