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31 травня 2020, неділя, 09:45 18
Медицина 2020-05-31T11:30:01+03:00
Українські Новини
Після дводенного спаду кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову зросла

Після дводенного спаду кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову зросла

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За добу, 30 травня, кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася порівняно з попередньою добою на 468 до 23 672, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 708 водночас кількість нових випадків знижується другий день поспіль і 30 травня збільшилася, кількість нових летальних випадків зменшилася.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 468 нових випадків", - йдеться в ньому.

Коронавірус виявлено:

  • Вінницька область - 993 випадку;
  • Волинська область - 908 випадків;
  • Дніпропетровська область - 942 випадку;
  • Донецька область - 163 випадки;
  • Житомирська область - 739 випадків;
  • Закарпатська область - 1189 випадків;
  • Запорізька область - 444 випадку;
  • Івано-Франківська область - 1402 випадку;
  • Кіровоградська область - 511 випадків;
  • м. Київ - 2985 випадків;
  • Київська область - 1573 випадку;
  • Львівська область - 1669 випадків;
  • Луганська область - 47 випадків;
  • Миколаївська область - 293 випадку;
  • Одеська область - 888 випадків;
  • Полтавська область - 270 випадків;
  • Рівненська область - 1713 випадків;
  • Сумська область - 168 випадків;
  • Тернопільська область - 1169 випадків;
  • Харківська область - 1066 випадків;
  • Херсонська область - 178 випадків;
  • Хмельницька область - 444 випадку;
  • Чернівецька область - 3349 випадків;
  • Черкаська область - 402 випадку;
  • Чернігівська область - 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 у Центр надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58 843 повідомлення про підозру на COVID-19.

Симптоми Covid-19Симптоми Covid-19

Як повідомляли Українські Новини, у світі станом на 31 травня коронавірус Covid-19 виявили у 6 063 588 осіб після того, як було встановлено черговий рекорд із захворюваності.

Також лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна розповіла про профілактику коронавірусу , а також про те, що робити після контакту з хворим.

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