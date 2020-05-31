Після дводенного спаду кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову зросла

За добу, 30 травня, кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася порівняно з попередньою добою на 468 до 23 672, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 708 водночас кількість нових випадків знижується другий день поспіль і 30 травня збільшилася, кількість нових летальних випадків зменшилася.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 468 нових випадків", - йдеться в ньому.

Коронавірус виявлено:

Вінницька область - 993 випадку;

Волинська область - 908 випадків;

Дніпропетровська область - 942 випадку;

Донецька область - 163 випадки;

Житомирська область - 739 випадків;

Закарпатська область - 1189 випадків;

Запорізька область - 444 випадку;

Івано-Франківська область - 1402 випадку;

Кіровоградська область - 511 випадків;

м. Київ - 2985 випадків;

Київська область - 1573 випадку;

Львівська область - 1669 випадків;

Луганська область - 47 випадків;

Миколаївська область - 293 випадку;

Одеська область - 888 випадків;

Полтавська область - 270 випадків;

Рівненська область - 1713 випадків;

Сумська область - 168 випадків;

Тернопільська область - 1169 випадків;

Харківська область - 1066 випадків;

Херсонська область - 178 випадків;

Хмельницька область - 444 випадку;

Чернівецька область - 3349 випадків;

Черкаська область - 402 випадку;

Чернігівська область - 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 у Центр надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58 843 повідомлення про підозру на COVID-19.

Симптоми Covid-19

Як повідомляли Українські Новини, у світі станом на 31 травня коронавірус Covid-19 виявили у 6 063 588 осіб після того, як було встановлено черговий рекорд із захворюваності.

Також лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна розповіла про профілактику коронавірусу , а також про те, що робити після контакту з хворим.