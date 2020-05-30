Количество новых случаев COVID-19 в Украине снижается второй день подряд, но смертность растет

29 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 393 до 23 204, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 696 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снижается второй день подряд и 29 мая уменьшилось на 9,2%, количество новых летальных случаев увеличилось на 41,2%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели... За сутки зафиксировано 393 новых случая", - говорится в нем.

За сутки выздоровели 377 человек.

Таким образом, 29 мая показатель новых заболевших за сутки меньше, чем выздоровевших - 393 против 377.

Количество новых случаев заболевания 29 мая составило 1,7% от общего количества заболевших на 28 мая.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 306), в Киеве (2 904) и Ривненской области (1 680).

Во Львовской области зафиксировано 1 619 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 556 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 379 случаев, в Закарпатской - 1 171, в Тернопольской - 1 160, в Харьковской - 1 025, в Винницкой - 958, в Днепропетровской - 933, в Одесской - 883, в Волынской - 887, в Житомирской - 699, в Кировоградской - 506, в Запорожской - 440 случаев.

401 случай выявлен в Черкасской области, 432 случая - в Хмельницкой, 288 случаев - в Николаевской, 268 случаев - в Полтавской области, 178 случаев - в Херсонской, 168 случаев - в Сумской, 158 случаев - в Донецкой, 159 случаев - в Черниговской и 46 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 90 человек, 28 мая было зарегистрировано 23 новых случая заболевания.

Однако украинский ученый считает, что в Украине в ближайшие пару недель ожидается спад эпидемии, пик заболеваемости COVID-19 прошел. При этом он опасается, что смягчения карантинных ограничений могут вызвать новые всплески коронавируса.