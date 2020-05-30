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30 травня 2020, субота, 22:06 4
Суспільство 2020-05-30T22:30:01+03:00
Українські Новини
У Карпатах на початку літа може випасти до 15 см снігу. Рятувальники попередили про хуртовину і шквали

У Карпатах на початку літа може випасти до 15 см снігу. Рятувальники попередили про хуртовину і шквали

Ярина Вацяк
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Сніг у Карпатах Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Сніг у Карпатах Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Рятувальники оголосили штормове попередження в Карпатах, де протягом 30 травня - 1 червня очікується погіршення погодних умов зі шквальним вітром і хуртовиною у той час, як на більшості території України не вщухають дощі. 

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

"Протягом другої половини 30 травня і 31 травня - 1 червня у Карпатах, внаслідок проходження активного циклону очікується значне погіршення погодних умов: сильний вітер (пориви 15-20 м/с, місцями до 25 м/с), значний і сильний дощ, на високогір'ї мокрий сніг, місцями хуртовина", - йдеться в ньому.

Так, рятувальники попереджають, що в Карпатах очікується утворення короткочасного снігового покриву висотою:

  • на середньогір'ї - до 10 см
  • на високогір'ї - до 15 см

Туристам наполегливо радять утриматися від походів у гори і високогір'я.

Як повідомляли Україснькі Новини, протягом 31 травня – 1 червня, у зв'язку зі значними дощами, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,5 – 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рівнями на 8:00 29 травня), місцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

Гідрометцентр у прогнозі на початок червня розказав, що злив більше не буде, скоро прийде спека.

Водночас протягом всіх літніх місяців, в травні і червні очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.

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