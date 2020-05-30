Украину продолжат заливать дожди. Гидрометцентр дал прогноз на последний день весны

После ливня в субботу, жителям столицы не приходится надеяться на солнечное завершение весны. 31 мая в Киеве будет облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10... 12 градусов, днем +16...+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, значительные длительные дожди, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +12...+19 градусов.

В Карпатах ночью сильные дожди, днем ​​значительные дожди, температура в течение суток +2...+7 градусов.

В Моршине значительные дожди, температура ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15 градусов.

В Трускавце значительные дожди, температура ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15 градусов.

В Сваляве значительные дожди, температура ночью +10...+12 градусов, днем +14...+16 градусов.

На севере Украины облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами грозы, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +14...+20 градусов.

В центре Украины облачная погода с прояснениями, небольшой дождь местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +15...+22 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21 градус.

30 мая в 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла 14-18 градусов, в Днепре возле Киева 14 градусов.

Как сообщали Українськi Новини, засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

При этом в течение всех летних месяцев, в мае и июне ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.