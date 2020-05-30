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  • Украину продолжат заливать дожди. Гидрометцентр дал прогноз на последний день весны
30 мая 2020, суббота, 21:00 87
Lifestyle 2020-05-30T23:00:02+03:00
Українські Новини
Украину продолжат заливать дожди. Гидрометцентр дал прогноз на последний день весны

Украину продолжат заливать дожди. Гидрометцентр дал прогноз на последний день весны

Кира Молчанова
Погода, Непогода, Прогноз погоды, Непогода в Украине, Погода на завтра
Лето Весна Дождь Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Лето Весна Дождь Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

После ливня в субботу, жителям столицы не приходится надеяться на солнечное завершение весны. 31 мая в Киеве будет облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10... 12 градусов, днем +16...+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, значительные длительные дожди, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +12...+19 градусов.

В Карпатах ночью сильные дожди, днем ​​значительные дожди, температура в течение суток +2...+7 градусов.

В Моршине значительные дожди, температура ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15 градусов.

В Трускавце значительные дожди, температура ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15 градусов.

В Сваляве значительные дожди, температура ночью +10...+12 градусов, днем +14...+16 градусов.

На севере Украины облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами грозы, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +14...+20 градусов.

В центре Украины облачная погода с прояснениями, небольшой дождь местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +15...+22 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21 градус.

30 мая в 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла 14-18 градусов, в Днепре возле Киева 14 градусов.

Как сообщали Українськi Новини, засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

При этом в течение всех летних месяцев, в мае и июне ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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