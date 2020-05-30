Украину продолжат заливать дожди. Гидрометцентр дал прогноз на последний день весны

После ливня в субботу, жителям столицы не приходится надеяться на солнечное завершение весны. 31 мая в Киеве будет облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10... 12 градусов, днем +16...+18 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, значительные длительные дожди, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +12...+19 градусов. В Карпатах ночью сильные дожди, днем значительные дожди, температура в течение суток +2...+7 градусов. В Моршине значительные дожди, температура ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15 градусов. В Трускавце значительные дожди, температура ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15 градусов. В Сваляве значительные дожди, температура ночью +10...+12 градусов, днем +14...+16 градусов. На севере Украины облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами грозы, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +14...+20 градусов. В центре Украины облачная погода с прояснениями, небольшой дождь местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +15...+22 градуса. На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса. На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +19...+24 градуса. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21 градус. 30 мая в 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла 14-18 градусов, в Днепре возле Киева 14 градусов. Как сообщали Українськi Новини, засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров. При этом в течение всех летних месяцев, в мае и июне ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.