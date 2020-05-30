Всупереч постанові уряду з 1 червня не відкриються багато басейнів, – Фітнес асоціація

Незважаючи на те, що басейни підпадають під другу хвилю пом'якшення карантину, багато з них не зможуть відкритися з 1 червня.

Про це Українським Новинам повідомила в інтерв'ю голова оргкомітету незалежного реєстру сертифікованих тренерів Української фітнес асоціації, фітнес-експерт групи компаній "Інтер Атлетика" Марина Токарєва.

"В Україні всього 543 басейни, але запрацюють не всі", – сказала вона.

Вона підкреслила, що у багатьох регіонах відкривати басейни з 1 червня заборонено.

Зокрема, навіть у Києві, на відміну від спортзалів, басейни не відкриються, крім тих, де тренуються професійні спортсмени.

"Точну кількість басейнів, які запрацюють, назвати не можна. Станом на 25 травня критеріям відкриття відповідали тільки 6 областей. Достовірної актуальної інформації по всіх регіонах поки немає, повна плутанина!", – сказала вона.

Міністерство охорони здоров'я підтвердило агентству, що готує ці дані та оприлюднить у найближчі дні, проте на даний момент не володіє ними.

"Крім того, готовність до відкриття залежить від оператора та розміру басейну. Навіть серед великих мереж, преміум-клубів, не всі поки що готові до запуску", – повідомила Токарєва.

За її словами, це пов'язано з технологічними аспектами.

"За технологіями роботи, басейнам необхідно періодично оновлювати воду. Деякі змінювали до 10% щомісяця. У воді треба утримувати певну кількість хлору. Все це – витрати на хімію, оплату праці техніків. З економічної точки зору, під час карантину це було невигідно. Тому багато клубів не могли собі дозволити зберегти процедуру і повністю злили воду", – розповіла вона.

При цьому регламент відкриття басейнів МОЗ опублікував тільки ввечері 27 травня, а до цього у фітнес-спільноті не було розуміння, яким чином працювати.

"Процес наповнення басейну – це складна і тривала технологія, яка може зайняти тиждень", – пояснила фітнес-експерт.

Коли басейни відкриються, то у відповідності до рекомендаціяй МОЗу плавати зможуть не більше 2 осіб на доріжці в 25-метрових басейнах і не більше 4 – у 50-метрових.

"Але у фітнес-клубах не завжди є навіть 25-метрові басейни, а рекомендації для більш коротких доріжок не прописані", – зазначила Токарєва.

До карантину, згідно зі спортивним нормам, дозволялося одночасне перебування на доріжці 6-8 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус через басейн не передається.

Кабмін дозволив відкриття спортзалів з 1 червня. Але через встановлені норми спортзали після відкриття вдвічі скоротять кількість відвідувачів та уріжуть ряд послуг.