Всупереч постанові уряду з 1 червня не відкриються багато басейнів, – Фітнес асоціація

Незважаючи на те, що басейни підпадають під другу хвилю пом'якшення карантину, багато з них не зможуть відкритися з 1 червня. Про це Українським Новинам повідомила в інтерв'ю голова оргкомітету незалежного реєстру сертифікованих тренерів Української фітнес асоціації, фітнес-експерт групи компаній "Інтер Атлетика" Марина Токарєва. "В Україні всього 543 басейни, але запрацюють не всі", – сказала вона. Вона підкреслила, що у багатьох регіонах відкривати басейни з 1 червня заборонено. Зокрема, навіть у Києві, на відміну від спортзалів, басейни не відкриються, крім тих, де тренуються професійні спортсмени. "Точну кількість басейнів, які запрацюють, назвати не можна. Станом на 25 травня критеріям відкриття відповідали тільки 6 областей. Достовірної актуальної інформації по всіх регіонах поки немає, повна плутанина!", – сказала вона. Міністерство охорони здоров'я підтвердило агентству, що готує ці дані та оприлюднить у найближчі дні, проте на даний момент не володіє ними. "Крім того, готовність до відкриття залежить від оператора та розміру басейну. Навіть серед великих мереж, преміум-клубів, не всі поки що готові до запуску", – повідомила Токарєва. За її словами, це пов'язано з технологічними аспектами. "За технологіями роботи, басейнам необхідно періодично оновлювати воду. Деякі змінювали до 10% щомісяця. У воді треба утримувати певну кількість хлору. Все це – витрати на хімію, оплату праці техніків. З економічної точки зору, під час карантину це було невигідно. Тому багато клубів не могли собі дозволити зберегти процедуру і повністю злили воду", – розповіла вона. При цьому регламент відкриття басейнів МОЗ опублікував тільки ввечері 27 травня, а до цього у фітнес-спільноті не було розуміння, яким чином працювати. "Процес наповнення басейну – це складна і тривала технологія, яка може зайняти тиждень", – пояснила фітнес-експерт. Коли басейни відкриються, то у відповідності до рекомендаціяй МОЗу плавати зможуть не більше 2 осіб на доріжці в 25-метрових басейнах і не більше 4 – у 50-метрових. "Але у фітнес-клубах не завжди є навіть 25-метрові басейни, а рекомендації для більш коротких доріжок не прописані", – зазначила Токарєва. До карантину, згідно зі спортивним нормам, дозволялося одночасне перебування на доріжці 6-8 осіб. Як повідомляли Українські Новини, коронавірус через басейн не передається. Кабмін дозволив відкриття спортзалів з 1 червня. Але через встановлені норми спортзали після відкриття вдвічі скоротять кількість відвідувачів та уріжуть ряд послуг.