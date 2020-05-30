Карантин скасували для представників спортклубів і тренерів старше 60 років, — Степанов

Представники спортклубів, тренери і викладачі фізкультури та спортивних секцій більше не зобов'язані перебувати на самоізоляції.

Про це під час щоденного онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, — сказано в повідомленні Telegram-каналу МОЗ.

"Відтепер особи старше 60 років, які є представниками спортивних клубів або тренерсько-викладацького персоналу, можуть брати участь в організації і проведенні спортивних змагань", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Національний союз журналістів (НСЖУ) вважає, що журналісти у віці від 60 років підпадають під виключення режиму самоізоляції.

У МОЗ розповіли, що найчастіше від коронавірусної інфекції вмирають люди старше 60 років і люди з хронічними захворюваннями.

Після послаблення карантину люди старше 60 років все ще повинні сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику, тому вимагають самоізоляції. По-перше, вони повинні знаходитися у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими вони спільно проживають.