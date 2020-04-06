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06 апреля 2020, понедельник, 17:04 422
СМИ 2020-04-06T18:15:02+03:00
Українські Новини
Журналисты старше 60 лет не обязаны самоизолироваться, - НСЖУ

Журналисты старше 60 лет не обязаны самоизолироваться, - НСЖУ

Ярина Вацяк
Журналисты, Карантин, НСЖУ, самоизоляция
Журналисты. Фото: НСЖУ
Журналисты. Фото: НСЖУ

Национальный союз журналистов (НСЖУ) считает, что журналисты в возрасте от 60 лет подпадают под исключения режима самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении на сайте НСЖУ, передают Українськi Новини.

"Национальный союз журналистов Украины хочет успокоить наших пожилых коллег и сообщает, что, несмотря на возраст более 60 лет, вы имеете полное право продолжать работать с целью недопущения распространения COVID-19", - сказано в нем.

2 апреля Кабинет Министров обязал граждан, которым больше 60 лет, самоизолироваться.

Исключения составляют те, кто осуществляют меры, связанные с недопущением распространения COVID-19 и обеспечивают деятельность объектов критической инфраструктуры.

Адвокат, медиа-юрист общественной организации "Платформа прав человека" Людмила Опрышко поясняет, что законы, как акты высшей юридической силы, имеют приоритет над этим пунктом подзаконного акта, постановления правительства.

В частности закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта обязывает обеспечивать беспрепятственное передвижение журналистов по территории Украины, в том числе на территориях, где объявлена ​​чрезвычайная ситуация, а также содействовать СМИ в предоставлении населению оперативных сведений.

"Соответственно, их можно отнести к тем исключениям, предусмотренным постановлением КМУ... У всех органов власти есть прямая обязанность обеспечить беспрепятственное передвижение журналистов, причем независимо от их возраста. Поскольку это предписание закона, оно имеет приоритет над нормами постановления Кабинета Министров Украины. Любые возрастные ограничения по работе журналистов нивелируют это предписание закона и могут лишить общественность информации о мерах борьбы с коронавирусом", - говорится в комментарии юриста.

Кроме того, по ее мнению, журналисты относятся к лицам, которые принимают участие в мероприятиях, связанных с недопущением распространения COVID-19, поскольку информируют общественность о состоянии заболеваемости, методах и мерах противодействия его распространению.

"Соответственно, их можно отнести к тем исключениям, которые предусмотрены постановлением КМУ", - сказано в сообщении.

В то же время НСЖУ призывает журналистов, которым более 60 лет, учесть объективные факторы и не подвергать себя опасности заболеть коронавирусом.

"Выход из режима самоизоляции - только в исключительных случаях, вызванных производственной необходимостью обеспечить бесперебойный выход СМИ в мир, или с целью подготовки журналистского материала", - говорится в сообщении союза.

При этом НСЖУ призывает жестко придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения - пользоваться защитными масками, перчатками и антисептиками.

Как сообщали Українськi Новини, с сегодняшнего дня, 6 апреля, Кабмин ужесточил карантин передвигаться по улице группами более двух человек, обязал украинцев носить с собой удостоверение личности, а также запретил появляться в общественных местах без защитной маски.

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