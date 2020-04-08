Минздрав назвал главную группу риска по смертности от коронавируса в Украине

В Украине количество умерших от заболевания вызваного Covid-19 увеличилось до 52. Чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Чаще всего умирают люди в возрасте от 60 лет... От 60 лет - это около 60% людей, которые заболели и умерли", - сказал он.

При этом у более 82% умерших были хронические заболевания.

Также замминистра сообщил, что за прошедшие сутки от заболевания умерли 7 человек, 4 из которых в Ивано-Франковской области. Возраст умерших: 71 год, 82 года, 72 года, 69 лет, 51 год, 58 лет, а в Киеве скончался 35-летний мужчина.

По словам Ляшко, по состоянию на текущий момент показатель летальности от коронавирусной болезни в Украине составляет 3,1%.

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