подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 11:37 1642
Общество 2020-04-08T11:38:10+03:00
Українські Новини
Минздрав назвал главную группу риска по смертности от коронавируса в Украине

Минздрав назвал главную группу риска по смертности от коронавируса в Украине

Таня Войтюк
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине количество умерших от заболевания вызваного Covid-19 увеличилось до 52. Чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Чаще всего умирают люди в возрасте от 60 лет... От 60 лет - это около 60% людей, которые заболели и умерли", - сказал он.

При этом у более 82% умерших были хронические заболевания.

Также замминистра сообщил, что за прошедшие сутки от заболевания умерли 7 человек, 4 из которых в Ивано-Франковской области. Возраст умерших: 71 год, 82 года, 72 года, 69 лет, 51 год, 58 лет, а в Киеве скончался 35-летний мужчина.

По словам Ляшко, по состоянию на текущий момент показатель летальности от коронавирусной болезни в Украине составляет 3,1%.

Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус.

Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек
Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении
Новости
Украинцы на карантине стали больше смотреть сериалов, - Big Data ua 13:21
В СБУ считают, что у Кличко переплатили за оборудование и софт 150 миллионов 13:16
Иран просит у МВФ $5 млрд для борьбы с COVID-19. США хотят блокировать кредит 13:14
С завтрашнего дня в Киеве начнут отключать горячую воду 13:14
Комаровский рассказал, можно ли носить кольца в период пандемии коронавируса 13:08
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Вирусы не летают, как птички. Врач раскритиковал штрафы за прогулки с детьми 14:19
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19 06:32
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok