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03 апреля 2020, пятница, 18:10 24
Общество 2020-04-03T18:11:08+03:00
Українські Новини
Кабмин обязал граждан старше 60 лет самоизолироваться

Кабмин обязал граждан старше 60 лет самоизолироваться

Валерия Драгомирова
Кабмин, Пенсионеры, Коронавирус, самоизоляция
Пенсионеры.
Пенсионеры.

Кабинет Министров обязал проходить самоизоляцию гражданам, старшим 60 лет, которые не осуществляют мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №255 от 2 апреля, передают Українськi Новини.

"Установить, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры", - говорится в нем.

Также, согласно ранее принятому постановлению №211 от 11 марта, самоизолироваться должны лица, имевшие контакт с больными на коронавирус и лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, а также граждане, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации.

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