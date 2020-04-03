Кабмин обязал граждан старше 60 лет самоизолироваться

Кабинет Министров обязал проходить самоизоляцию гражданам, старшим 60 лет, которые не осуществляют мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №255 от 2 апреля, передают Українськi Новини.



"Установить, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры", - говорится в нем.



Также, согласно ранее принятому постановлению №211 от 11 марта, самоизолироваться должны лица, имевшие контакт с больными на коронавирус и лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, а также граждане, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве зафиксировали 189 случаев заражения коронавирусом, 3 летальных.



Кроме того, что такое общественное место во время карантина.



Тем временем работающим пенсионерам пересчитали пенсию.