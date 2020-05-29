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29 мая 2020, пятница, 15:22 174
Силовые структуры 2020-05-29T16:30:03+03:00
Українські Новини
За перестрелки в Броварах задержан 21 человек, в том числе по 5 - в Винницкой и Житомирской областях

За перестрелки в Броварах задержан 21 человек, в том числе по 5 - в Винницкой и Житомирской областях

Валерия Драгомирова
Полиция, перестрелка, Бровары
Перестрелка в Броварах. Фото: Нацполиция
Перестрелка в Броварах. Фото: Нацполиция

Полиция на данный момент задержала 21 участника конфликта в Броварах Киевской области, в том числе по 5 участников конфликта были задержаны в Винницкой и Житомирской областях.

Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Патрульные в Житомирской области задержали еще 5 участников криминальных разборок в Броварах", написал он.

Геращенко отметил, что полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к незаконному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области.

Менее чем через час замминистра написал, что задержаны еще 5 человек.

"На въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах передвигавшихся на белом джипе BMW", - отметил он.

Таким образом общее количество установленных и задержанных лиц, участвовавших в конфликте в Броварах, достигло 21.

Как сообщали Українськi Новини, в конфликте участвовали около 100 человек

Ранее в сети появилось видео стрельбы в Броварах.

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За перестрелки в Броварах задержан 21 человек, в том числе по 5 - в Винницкой и Житомирской областях
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