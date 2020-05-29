Зеленский Авакову о перестрелке в Броварах: "Напоминало 90-е"

Президент Владимир Зеленский считает, что перестрелка в Броварах Киевской области, которая произошла сегодня утром, напоминала 1990-е года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам отчета министра внутренних дел Арсена Авакова Зеленскому о произошедшем, передают Українськi Новини.

"То, что происходило, даже потасовкой нельзя назвать. Это напоминало 90-е", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все виновные должны быть установлены и наказаны.

Кроме Авакова на встрече также присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский поручил Кабмину предоставить помощь гражданам, пострадавшим в результате столкновения.

"Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке", - сказал он.

Аваков доложил главе государства, что в конфликте участвовали около 100 человек, из которых 20 уже задержаны.

Конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах.

Один автобус с вооруженными людьми, предварительно - сотрудниками охранной фирмы, приехал из Винницы, а другая группа на трех микроавтобусах прибыла из Киева.

Правоохранители объявили план-перехват для задержания организаторов.

Как сообщали Українськi Новини, в сети появилось видео стрельбы в Броварах.

В перестрелке в Броварах ранены 3 человека.