Гривня на міжбанку зміцнилася перед вихідними

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 5 коп. у п'ятницю зміцнився на 6 коп. до 26,85 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,88-26,92 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,87-26,89 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,82-26,86 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,10% з 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Раніше економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.



Крім того, фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.



Тим часом партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.