підписатися на розсилку
26.7 27.11
29.25 29.95
˟
29 травня 2020, пʼятниця, 17:14 4
Економіка 2020-05-29T19:15:03+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася перед вихідними

Гривня на міжбанку зміцнилася перед вихідними

Валерия Драгомирова
курс долара, курс гривні, Міжбанк
Міжбанк
Міжбанк

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 5 коп. у п'ятницю зміцнився на 6 коп. до 26,85 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,88-26,92 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,87-26,89 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,82-26,86 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,10% з 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Раніше економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Крім того, фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.

Тим часом партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Більше новин про: курс долара курс гривні Міжбанк

За перестрілки в Броварах затримано 21 особу, в тому числі по 5 - у Вінницькій і Житомирській областях
Зеленський хоче збільшити штрафи за порушення законів про військову службу
Новини
ДТЕК вимагає від НКРЕКП розслідувати маніпуляції на ринку електроенергії та вказав на винних у кризі 19:03
Антитютюновий законопроект загрожує Україні дефіцитом бюджету, - юрист 18:49
До Дня захисту дітей Київ виплатить від 7 до 19 тис. гривень. Хто отримає матеріальну допомогу 18:24
Будівельна галузь сьогодні – це системна проблема з величезним обсягом корупції, - нардеп Андрій Клочко 18:06
Президентом буде мужик. У нас конституція не під жінку, — Лукашенко про можливий прихід жінки до влади 18:03
більше новин
Експерти звинувачують голову фінкомітету Ради Гетманцева в затягуванні легалізації грального бізнесу 13:23
Антон Кучухідзе: законопроект про легалізацію грального бізнесу не потрібно було подавати на комітет Гетманцева 14:38
Через затягування легалізації грального бізнесу держбюджет недоотримає мільярди гривень, - експерти 13:36
Олесь Довгий задекларував квартиру і активи дружини 21:08
При легалізації грального бізнесу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:17
більше новин
Винаходи київских курсантів будуть впроваджуватись в життя столиці 14:46
Кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилася за добу 09:50 Інфографіка
Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів 09:30
Затримання за подохрению у стрільбі в Броварах. Фото: Нацполиция
Масштабна перестрілка в Броварах. Поліція затримала 10 осіб, 3 учасники конфлікту поранені 11:10
У вас... прогнило, - Аваков відреагував на перестрілку в Броварах 11:39
більше новин
Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok