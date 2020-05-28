Гривна укрепилась: курс нацвалюты на межбанке в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во среду на 4 коп. в четверг укрепился на 5 коп. до 26,91 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,96-26,99 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,88-26,91 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,90-26,92 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,35% с 23,74 UAH\/USD до 26,91 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH\/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне. Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 мая, на 9,73 коп. до 27,0002 UAH\/USD, в то время, как доллар и евро резко взлетели в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро 27 мая.