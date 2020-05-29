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29 травня 2020, пʼятниця, 15:58 19
Силові структури 2020-05-29T19:15:03+03:00
Українські Новини
Конфлікт у Броварах став для Авакова "несподіваною ситуацією"

Конфлікт у Броварах став для Авакова "несподіваною ситуацією"

Кира Молчанова
Арсен Аваков, Київська область, Володимир Зеленський
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову знайти замовників конфлікту в Броварах Київської області.

Про це свідчить трансляція телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Хотілося б знайти замовників", - сказав Президент.

На що Аваков відповів: "Очевидно".

Також на питання Зеленського, чому поліція нічого не знала про конфлікті в Броварах, Аваков відповів, що це була несподівана ситуація.

Також міністр внутрішніх справ заявив, що є питання до Броварської поліції.

Аваков не розуміє, як можна було пропустити такий конфлікт.

Як повідомляли Українські Новини, поліція ввела спецоперацію по розшуку автомобілів, в яких можуть знаходитися учасники стрілянини у Броварах Київської області.

Прокуратура почала розслідувати стрілянину в Броварах.

Поліція на даний момент затримала 21 учасника конфлікту у Броварах Київської області, у тому числі по 5 учасників конфлікту були затримані у Вінницькій і Житомирській областях.

Зеленський доручив Авакову знайти замовників конфлікту в Броварах Київської області.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко вважає, що перестрілка в місті сталася через відсутність діалогу між місцевими органами влади та Київською обласною адміністрацією. Міська влада неодноразово зверталися до КОДА для затвердження нового маршруту з Торгмаш до метро Лісова через Окружну дорогу. Але обласна адміністрація замість цього створила інший маршрут, який повністю повторює вже існуючий.

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