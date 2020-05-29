За перестрілки в Броварах затримано 21 особу, в тому числі по 5 - у Вінницькій і Житомирській областях

Поліція наразі затримала 21 учасника конфлікту в Броварах Київської області, в тому числі по 5 учасників конфлікту були затримані у Вінницькій і Житомирській областях.

Про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Патрульні в Житомирській області затримали ще 5 учасників кримінальних розборок в Броварах", написав він.

Геращенко зазначив, що поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до незаконного переділу ринку транспортних перевезень у Київській області.

Менш ніж через годину заступник міністра написав, що затримано ще 5 чоловік.

"На в'їзді у Вінницьку область поліцейські затримали ще п'ятьох учасників кримінальних розборок в Броварах, які пересувалися на білому джипі BMW", - зазначив він.

Таким чином загальна кількість встановлених і затриманих осіб, які брали участь у конфлікті в Броварах, досягла 21.

Як повідомляли Українські Новини, в конфлікті брали участь близько 100 осіб.

Раніше в мережі з'явилося відео стрілянини в Броварах.