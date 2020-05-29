Перестрілка в Броварах сталася через відсутність діалогу з Київською ОДА, — мер міста

Міський голова Броварів Ігор Сапожко вважає, що перестрілка в місті сталася через відсутність діалогу між місцевими органами влади та Київською обласною адміністрацією. Міська влада неодноразово зверталася до КОДА для затвердження нового маршруту з Торгмаш до метро Лісова через Окружну дорогу. Але обласна адміністрація замість цього створила інший маршрут, який повністю повторює вже існуючий.

Про це мер міста написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні близько 7:00 ранку по вулиці Олімпійська сталася перестрілка. За попередньою версією поліції стався конфлікт між перевізниками. Нещодавно за рішенням конкурсної комісії облдержадміністрації у Бровари на існуючий маршрут зайшла нова компанія. Це стосується саме міжміських маршрутів", - написав він.

Ігор Сапожко зазначив, що всі міжміські маршрути затверджує Київська обласна державна адміністрація.

"Ми неодноразово зверталися до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДУ з офіційними листами та зверненнями щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмаш до метро Лісова через Окружну дорогу. Всі звернення були проігноровані", - додав він.

Але замість цього, за словами мера Броварів, обласна адміністрація затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже існуючий.

"Вважаю, що з-за відсутності діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалася з кожним днем", - написав Сапожко.

Пост мера Броварів Ігоря Сапожка в Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура розслідує перестрілку в Броварах. 11 осіб затримано, є постраждалі.

Раніше в мережі з'явилося відео з місця події.

Також Арсен Аваков відреагував на перестрілку в Броварах.