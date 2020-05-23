В Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова, — СМИ

В то время, как в мае украинские АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории, средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" за 20 дней мая составляет 1349 грн / МВт * ч без НДС. Это на 7,7% выше, чем за 20 дней апреля, и на 6,6% выше, чем за апрель в целом.

Об этом говорится в результатах мониторинга рынка, который проводит ГП "Оператор рынка", сообщают "Наші гроші".

Так, сообщается, что речь идет об электроэнергии для предприятий, учреждений и бизнеса. Цены на РДН закладываются в стоимость всех товаров и услуг, которые население покупает в магазинах или других учреждениях, а также в платежах всех бизнес-структур и государственных учреждений, а затем также включается в стоимость их услуг для населения.

При этом отмечется, что по данным "Оператора рынка", стоимость энергии на РДН в Украине остается значительно выше, чем на биржах в других странах Европы. По состоянию на 23 мая особенно большой разрыв был между ценами в Бурштынском энергоострове (Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области) и Словакией - разница была в шесть раз в пользу европейцев.

Стоимость энергии на РДН в Украине и биржах в других странах Европы. Инфографика: "Наші гроші"

Средние цены в апреле на РДН Украины были примерно в 2-3 раза выше европейских.

Средние цены энергии на РДН в Украине и других странах Европы в апреле. Инфографика: "Наші гроші"

Как сообщали Українські Новини, в начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%.

Ранее Ольга Буславець лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова.