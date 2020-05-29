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  • Цены на электроэнергию для населения в этом году повышать не будут, - Герус
29 мая 2020, пятница, 09:00 204
Экономика 2020-05-29T11:15:02+03:00
Українські Новини
Цены на электроэнергию для населения в этом году повышать не будут, - Герус

Цены на электроэнергию для населения в этом году повышать не будут, - Герус

Анна Рудык
Верховная Рада, Андрей Герус, Цена на электроэнергию, цены на электроэнергию
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, который обвинил ДТЭК в дестабилизации рынка электроэнергии, заявляет, что тариф на электроэнергию для населения повышаться не будет и льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии отменяться не будет до конца 2020 года.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером, передают Українські Новини.

"У Президента было совещание касательно энергетики, и там было заявлено, что в ближайшее время, в этом году не будет повышения тарифа на электроэнергию для населения и не будет отменен льготный тариф на 100 кВт-ч в месяц", - сказал Герус.

При этом он отметил, что со временем тариф на электроэнергию будет повышаться, в связи с инфляцией и увеличения зарплат, в том числе и у работников энергетической отрасли.

Как сообщали Українські Новини, Герус заявил, что мощности ТЭС превысили мощности АЭС из-за балансовых ограничений.

Ранее в Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова.

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