Цены на электроэнергию для населения в этом году повышать не будут, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, который обвинил ДТЭК в дестабилизации рынка электроэнергии,

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером, передают Українські Новини.

"У Президента было совещание касательно энергетики, и там было заявлено, что в ближайшее время, в этом году не будет повышения тарифа на электроэнергию для населения и не будет отменен льготный тариф на 100 кВт-ч в месяц", - сказал Герус.

При этом он отметил, что со временем тариф на электроэнергию будет повышаться, в связи с инфляцией и увеличения зарплат, в том числе и у работников энергетической отрасли.

Как сообщали Українські Новини, Герус заявил, что мощности ТЭС превысили мощности АЭС из-за балансовых ограничений.

Ранее в Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова.