Зеленський зняв з онуки італійського диктатора Муссоліні санкції

Указом Президента Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо продовження та внесення змін до санкцій, обмеження знято з колишньої депутата Європейського парламенту Алессандри Муссоліні, онуки італійського диктатора Беніто Муссоліні, з засновника IT-компанії Lucky Labs Сергія Токарєва та колишнього власника футбольного клубу "Динамо" (Москва, Росія), бізнесмена Олексія Федоричева.

Про це свідчать зміни до додатків попередніх указів про санкції в указі №184 від 14 травня, передають Українські Новини.

У березні 2019 року проти Муссоліні на три роки були введені санкції (блокування активів, запобігання виведенню капіталу, заборона на в'їзд до України), оскільки вона була "спостерігачем" за так званими виборами у самопроголошених Донецькій та Луганській "народних республіках".

Причини її виключення з санкційного списку не зазначені.

(Новину доповнено подробицями)

Також санкції знято з трьох громадян Росії: Токарєва, Федоричева та бізнесмена Карена Григоряна.

Токарєв у рамках своїх благодійних ініціатив співпрацював серед інших з Веронікою Селегою, яка на даний момент займає посаду генерального директора директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента.

Федоричева Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрювали у змові з екс-керівництвом Державної продовольчо-зернової корпорації України для організації схеми з розкрадання зерна через підконтрольні бізнесменові підприємства.

Окрім них, санкції знято з 5 українок - членів "виборчих комісій" так званих ДНР і ЛНР.

Крім того, санкції знято з 12 компаній.

Повний перелік фіз- і юросіб, проти яких санкції продовжено, поки не оприлюднений.

Українськi Новини звернулися до прес-служб РНБО та Президента з проханням пояснити причини зняття санкцій з вищевказаних осіб, однак відповідь поки не отримали.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив рішення РНБО про продовження санкцій проти російських соцмереж "ВКонтакте", "Одноклассники" та поштового сервісу "Mail.ru".

При цьому перед виборами Зеленський був проти блокування "Вконтакті" та "Однокласників".