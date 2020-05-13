РНБО продовжив заборону на російські соцмережі, хоча перед виборами Зеленський обіцяв вчинити інакше

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) продовжила санкції проти російських соціальних мереж "Mail.ru", "ВКонтакте" і "Однокласники", термін яких повинен був закінчитися в травні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО, передають Українські Новини.

"Члени Ради національної безпеки і оборони розглянули в установленому порядку пропозиції суб'єктів внесення, визначених статтею 5 Закону України "Про санкції", по застосуванню обмежувальних заходів (санкцій). За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення про застосування, скасування та внесення змін до обмежувальні заходи (санкцій) прийнято", - йдеться в ньому.

Зазначено, що цим рішенням, серед іншого, передбачається застосування обмежувальних заходів стосовно російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, зокрема, "Mail.ru", "ВКонтакте", "Однокласники" та інших.

Дане рішення вводиться в дію Указом Президента, який підготовлений і переданий для підписання в Офіс Президента.

Інформації про його підписання Президентом Володимиром Зеленським на даний момент немає.

Перед виборами Зеленський заявив, що "Вконтакте" і "Однокласники" заблокували невиправдано.

"І чого ми добилися (забороною)? Наші почали обходити заборону. Ви це прекрасно знаєте. Українці обходять. Я цим не користуюсь. Чесно кажучи, і до цього не користувався. Моя думка: ця ситуація – я її називаю "паркування в Києві". У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Не там припаркувався, наприклад, – оштрафували. Ти мені дай паркування, а потім жорстко карай мене, коли я не виконую закон. Точно така історія і тут. Ти дай людям платформу – ось де українці, де ми спілкуємося, де у нас однаковий світогляд – і "лясни" ті", - сказав він.

За указом колишнього президента Петра Порошенка Україна ввела заборону провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru", "Вконтакте", "Однокласники", а також сервісів "Яндекса".