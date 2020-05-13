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13 травня 2020, середа, 19:26 21
Силові структури 2020-05-13T20:31:10+03:00
Українські Новини
РНБО продовжив заборону на російські соцмережі, хоча перед виборами Зеленський обіцяв вчинити інакше

РНБО продовжив заборону на російські соцмережі, хоча перед виборами Зеленський обіцяв вчинити інакше

Елена Новикова
Вконтакте, Mail.ru, Санкції, Продовження санкцій, Блокування сайтів, Однокласники
Вконтакте. Фото: Studprotests
Вконтакте. Фото: Studprotests

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) продовжила санкції проти російських соціальних мереж "Mail.ru", "ВКонтакте" і "Однокласники", термін яких повинен був закінчитися в травні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО, передають Українські Новини.

"Члени Ради національної безпеки і оборони розглянули в установленому порядку пропозиції суб'єктів внесення, визначених статтею 5 Закону України "Про санкції", по застосуванню обмежувальних заходів (санкцій). За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення про застосування, скасування та внесення змін до обмежувальні заходи (санкцій) прийнято", - йдеться в ньому.

Зазначено, що цим рішенням, серед іншого, передбачається застосування обмежувальних заходів стосовно російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, зокрема, "Mail.ru", "ВКонтакте", "Однокласники" та інших.

Дане рішення вводиться в дію Указом Президента, який підготовлений і переданий для підписання в Офіс Президента.

Інформації про його підписання Президентом Володимиром Зеленським на даний момент немає.

Перед виборами Зеленський заявив, що "Вконтакте" і "Однокласники" заблокували невиправдано.

"І чого ми добилися (забороною)? Наші почали обходити заборону. Ви це прекрасно знаєте. Українці обходять. Я цим не користуюсь. Чесно кажучи, і до цього не користувався. Моя думка: ця ситуація – я її називаю "паркування в Києві". У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Не там припаркувався, наприклад, – оштрафували. Ти мені дай паркування, а потім жорстко карай мене, коли я не виконую закон. Точно така історія і тут. Ти дай людям платформу – ось де українці, де ми спілкуємося, де у нас однаковий світогляд – і "лясни" ті", - сказав він.

За указом колишнього президента Петра Порошенка Україна ввела заборону провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru", "Вконтакте", "Однокласники", а також сервісів "Яндекса".

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РНБО продовжив заборону на російські соцмережі, хоча перед виборами Зеленський обіцяв вчинити інакше
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