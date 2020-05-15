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15 травня 2020, пʼятниця, 19:48 6
Політика 2020-05-15T20:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський продовжив санкції проти російських розробників антивірусних програм

Зеленський продовжив санкції проти російських розробників антивірусних програм

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Санкції, Доктор Веб, Лабораторія Касперського
Санкції. Фото: glavpost.ua
Санкції. Фото: glavpost.ua

Україна продовжила дію санкцій проти компаній-розробників антивірусних програм "Доктор Веб" і "Лабораторія Касперського" (обидві - Росія) на 1 рік, в той час, як зняла санкції з представництв російської IT-корпорації.

Про це йдеться в указі Президента №184/2020 від 14 травня, передають Українські Новини.

"У відповідності зі статтею 5 Закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони України вирішила... застосувати персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи (санкції) до... юридичних осіб, згідно з додатком 2", - сказано в ньому.

Згідно з ним, також продовжені санкції проти українських представництв цих компаній - "Лабораторія Касперського Україна" і "Центр технічної підтримки "Доктор Веб" (обидві - Київ).

Санкції включають в себе блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталу з України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження/припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж, заборона на здійснення держзакупівель, припинення видачі дозволів на ввезення/вивезення валюти та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими нерезидентами, і заборона на передачу технологій і прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Також санкції передбачають заборону провайдерам надавати користувачам мережі Інтернет доступу до сервісів drweb.ru і kaspersky.ru.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зняв санкції з внучки Беніто Муссоліні.


Також президент зняв санкції з бізнесмена Олексія Федоричева.

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Україна зняла санкції з представництв російської IT-корпорації
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