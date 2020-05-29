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29 травня 2020, пʼятниця, 12:04 7
Економіка 2020-05-29T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль "завмер" перед вихідними. Курс російської нацвалюти на 29 травня

Рубль "завмер" перед вихідними. Курс російської нацвалюти на 29 травня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

В той час, як долар почав падати, в п'ятницю, 29 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 28 травня, не змінився і становить 3,24 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер підвищився на 1 копійку і становить 3,87 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 29 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,24 3,87
Максимальний 3,75 5,00
Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини,економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Раніше Національний банк України знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 травня, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.Тим часом партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

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