Гривна продолжает падать в цене. Курс нацвалюты на 28 мая

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 мая, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD, в то время, как доллар и евро резко взлетели в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро 27 мая.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 мая, на 1,68 коп. до 26,8897 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

Ранее сообщалось о том, что с 28 апреля, Национальный банк снизил с 15 тыс. гривен до 5 тыс. предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков. Законом предусмотрено 2 основных требования: осуществление идентификации и верификации плательщика, а также сопровождение перевода средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.