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29 травня 2020, пʼятниця, 11:50 15
Події 2020-05-29T13:00:02+03:00
Українські Новини
Прокуратура розслідує перестрілку в Броварах. 11 осіб затримано

Прокуратура розслідує перестрілку в Броварах. 11 осіб затримано

Елена Новикова
Прокуратура, стрілянина, Розслідування, Перестрілка в Броварах
Затримання в Броварах. Фото: Нацполиция
Затримання в Броварах. Фото: Нацполиция

Прокуратура почала розслідувати стрілянину в Бороварах Київської області, яка сталася вранці 29 травня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників стрілянини, яка сталася 29 травня 2020 року близько 07 год. 20 хв. в місті Бровари. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України)", - сказано в ньому.

Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

На даний момент затримано 11 осіб.

Проводяться першочергові слідчі дії, вживаються заходи до встановлення всіх обставин події.

На місці події вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як повідомляли Українські Новини, у мережі з'явилося відео з місця події.

Також Арсен Аваков відреагував на перестрілку в Броварах.

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Прокуратура розслідує перестрілку в Броварах. 11 осіб затримано
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