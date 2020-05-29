Після тривалого зростання долар обвалився. Курс валют перед вихідними

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 травня на 7,36 коп. до 27,0381 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,36 коп. до 26,7688 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро підвищився на 0,75 коп. до 29,2575 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,61% до 29,8031 UAH/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,7688 27,0381 29,2575 29,8031 3,27 3,88 Максимальний 26,8700 27,2500 29,6500 30,2000 3,75 5,00 Мінімальний 26,6000 26,9100 28,6000 29,4200 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Раніше Національний банк України знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 травня, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.

Тим часом партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.