Доллар и евро продолжают дорожать. Курс валют на 28 мая

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 мая на 0,98 коп. до 27,1182 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,19 коп. до 26,8279 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 10,27 коп. до 29,2347 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,49 коп. до 29,7818 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8279 27,1182 29,2347 29,7818 3,24 3,86 Максимальный 26,9500 27,3000 29,5000 30,0500 3,63 5,00 Минимальный 26,6000 26,9800 28,6500 29,4900 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

Кроме того, Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 мая, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.