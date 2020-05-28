Суд заарештував екс-депутата Ради Микитася із заставою 100 млн гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід колишньому депутату Верховної Ради Максиму Микитасю (депутатська група "Воля народу"), підозрюваному у привласненні 82 млн гривень держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, на арешт до 14 липня з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Апеляційна палата змінила запобіжний захід колишньому президенту УГСК "Укрбуд" на утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, у четвер апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги захисника і прокурора по справі Микитася на постанову слідчого судді від 14 травня про зміну підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За результатами судового розгляду суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і змінив підозрюваному запобіжний захід на утримання під вартою до 14 липня з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд стягнув з Микитася 30 млн гривень застави з внесених 80 і призначив новий заставу 100 млн гривень.

Пізніше з'ясувалося, що Максим Микитась не має наміру вносити 50 млн гривень від 100 млн гривень застави, який йому обрав суд.

14 травня громадські активісти та ошукані інвестори "Укрбуду" вийшли на мітинг проти екс-глави корпорації Максима Микитася.