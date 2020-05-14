Обвиняемого в присвоении 82 млн гривен госсредств Микитася отправили под круглосуточный домашний арест

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала для бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Круглосуточный домашний арест", - сказала она.

По ее словам, Микитась также обязан носить электронный браслет контроля.

При этом, САП просила взять Микитася под стражу, так как он не внес 50 млн гривен залога, но суд только частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд взыскал с Микитася 30 млн гривен залога из внесенных 80 и назначил новый залог 100 млн гривен.

Позже выяснилось, что Максим Микитась не намерен вносить 50 млн гривен от 100 млн гривен залога, который ему избрал суд.