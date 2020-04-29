Антикорсуд взыскал в госбюджет 30 млн гривен залога за экс-депутата Рады Микитася

После того, как Высший антикорсуд отказался повторно арестовывать экс-депутата Рады Микитася, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства залог 30 млн гривен, внесенных за бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, и оставила в силе назначение ему новой меры пресечения - залог 100 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и адвокат Микитася Александр Лысак.

"Взыскали 30 млн гривен", - сказал адвокат.

В САП эту информацию подтвердили.

Такое решение суд принял в среду после рассмотрения апелляции адвокатов Микитася о взыскании 80 млн гривен залога.

Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение первой инстанции и постановила новое решение.

Как сообщали Українськi Новини, Максим Микитась является сыном владельца компании SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) Андрея Вавриша. Анонимный Telegram-канал пранкера "Джокера" сообщил о том, что Микитась в ЖК "Чарівне місто" от "Укрбуда" купил 13 квартир на 11 млн гривен.

20 января Микитась пытался покинуть Украину, его сняли с рейса в Великобританию.

Также суд обязал Максима Микитася носить электронный браслет до 14 апреля.

До этого в ПАО "Киевметрострой" заявили об очередной попытке захвата предприятия рейдерами экс-главы "Укрстроя" Максима Микитася.