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08 мая 2020, пятница, 09:53 2520
Судебная власть 2020-05-08T10:09:33+03:00
Українські Новини
Микитась не будет вносить 50 млн гривен залога

Микитась не будет вносить 50 млн гривен залога

Анна Рудык
Залог, Нацгвардия, САП, Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas

Бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась (депутатская группа "Воля народа"), которого обязали ранее носить электронный браслет, подозреваемый в присвоении 82 млн гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, не намерен вносить 50 млн гривен от 100 млн гривен залога, который ему избрал суд.

Об этом Українським Новинам сообщил источник из окружения Микитася. 

"Нет, он не будет его вносить", - сказал он, добавив, что таких денег у экс-депутата нет. 

Также он сообщил, что суд отказался ужесточить меру пресечения для Микитася из-за невнесенного залога и апелляционная палата также отказала в этом прокуратуре. 

При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура может и дальше вносить в суд ходатайства о смене меры пресечения Микитасю на более жесткую.

Как сообщали Українськi Новини, Антикорсуд взыскал в госбюджет 30 млн гривен залога за экс-депутата Рады Микитася.

Ранее анонимный Telegram-канал пранкера "Джокера" сообщил о том, что Микитась в ЖК "Чарівне місто" от "Укрбуда" купил 13 квартир на 11 млн гривен.

А 20 января Микитась пытался покинуть Украину, его сняли с рейса в Великобританию.

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