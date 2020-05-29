Нацбанк підвищив курс гривні перед останніми вихідними у травні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29-31 травня, на 9,43 коп. до 26,9059 UAH/USD, у той час, як фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 травня, на 9,73 коп. до 27,0002 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,0028 1 долар США 26,9059 1 швейцарський франк 27,7295 10 ієн 2,4963 10 російських рублів 3,8036 1 євро 29,6234

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.



Раніше Національний банк України знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 травня, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.



Тим часом партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.