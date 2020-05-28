подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 мая 2020, четверг, 09:50 343 Инфографика
Общество 2020-05-28T10:00:02+03:00
Українські Новини
Количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки

Количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

27 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 477 до 22 382, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 669 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев после однодневного спада выросло на 48,9%, количество новых летальных случаев - снизилось на 21,4%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22 382 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 669 летальных, 8 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - говорится в нем.

За сутки выздоровело 444 человека.

Таким образом, 27 мая показатель новых заболевших за сутки снова стал больше, чем выздоровевших - 477 против 444.

Количество новых случаев заболевания 27 мая составило 2,1% от общего количества заболевших на 26 мая.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 201), в Киеве (2 793) и Ривненской области (1 588).

В Киевской области зафиксировано 1 517 случаев коронавирусной инфекции, во Львовской - 1 513 случая, в Ивано-Франковской области - 1 339 случаев, в Тернопольской - 1 131, в Закарпатской - 1 124, в Харьковской - 981, в Винницкой - 947, в Днепропетровской - 920, в Одесской - 861, в Волынской - 851, в Житомирской - 673, в Кировоградской - 495, в Запорожской - 425 случаев.

401 случай выявлен в Черкасской области, 386 случаев - в Хмельницкой, 282 случая - в Николаевской, 268 случаев - в Полтавской области,177  случаев - в Херсонской, 166 случаев - в Сумской, 158 случаев - в Донецкой, 140 случаев - в Черниговской и 45 случаев - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українськi Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Ранее Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Черновцах

Порошенко коллекционирует художников страны-агресс...
Нулевая статистика по коронавирусу может быть уже ...
В Киеве за сутки в два раза упало количество новых...
После однодневного роста количество новых случаев ...
Количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки
Завтра Украина должна погасить $1 млрд выпущенных под госгарантии США евробондов
Новости
Количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки 09:50 Инфографика
Нулевая статистика по коронавирусу может быть уже в июне, - Ляшко 09:37
Порошенко коллекционирует художников страны-агрессора, Вятрович проиграл суд 09:34 Новости дня
Завтра Украина должна погасить $1 млрд выпущенных под госгарантии США евробондов 09:30
По всей Украине объявлено штормовое предупреждение: в Киеве сильные дожди 09:12
больше новостей
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару 08:35
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора 06:35
Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина" 15:47 Документ
больше новостей
В Украине продают билеты уже на 26 поездов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok