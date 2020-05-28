Количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки

27 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 477 до 22 382, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 669 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев после однодневного спада выросло на 48,9%, количество новых летальных случаев - снизилось на 21,4%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22 382 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 669 летальных, 8 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - говорится в нем.

За сутки выздоровело 444 человека.

Таким образом, 27 мая показатель новых заболевших за сутки снова стал больше, чем выздоровевших - 477 против 444.

Количество новых случаев заболевания 27 мая составило 2,1% от общего количества заболевших на 26 мая.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 201), в Киеве (2 793) и Ривненской области (1 588).

В Киевской области зафиксировано 1 517 случаев коронавирусной инфекции, во Львовской - 1 513 случая, в Ивано-Франковской области - 1 339 случаев, в Тернопольской - 1 131, в Закарпатской - 1 124, в Харьковской - 981, в Винницкой - 947, в Днепропетровской - 920, в Одесской - 861, в Волынской - 851, в Житомирской - 673, в Кировоградской - 495, в Запорожской - 425 случаев.

401 случай выявлен в Черкасской области, 386 случаев - в Хмельницкой, 282 случая - в Николаевской, 268 случаев - в Полтавской области,177 случаев - в Херсонской, 166 случаев - в Сумской, 158 случаев - в Донецкой, 140 случаев - в Черниговской и 45 случаев - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Ранее Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.