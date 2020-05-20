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20 мая 2020, среда, 14:29 26
Верховная Рада и партии 2020-05-20T14:45:01+03:00
Українські Новини
Рада отменила пленарные заседания до конца недели из-за выявленного у Мейдича коронавируса

Рада отменила пленарные заседания до конца недели из-за выявленного у Мейдича коронавируса

Анна Рудык
Верховная Рада, Коронавирус, заседание Верховной Рады, коронавирус у депутата
Верховная Рада в масках
Верховная Рада в масках

Верховная Рада предусмотрела работу в комитетах, комиссиях и фракциях вместо пленарных заседаний в четверг и пятницу, 21 и 22 мая, из-за выявленного у депутата Олега Мейдича (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина") коронавируса.

За принятие соответствующего проекта постановления №3511 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Таким образом, парламентарии внесли изменения в календарный план проведения 3-й сессии Рады, отменив пленарные заседания 21 и 22 мая, предусмотрев в эти дни работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Ранее комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал Раде отменить пленарные заседания 21 и 22 мая из-за выявленного у Мейдича коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, бывший Президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петр Порошенко, после новости о коронавирусе у депутата "Батькивщины", не явился на заседание парламента.

Тем временем 19 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 354 до 19 230, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 564 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 36,2%, количество новых летальных случаев - на 23,1%.

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