МЗС Німеччини викликав посла Росії через кібератаки на Бундестаг в 2015 році. У ній звинувачують російського хакера

МЗС Німеччини викликав посла Росії через кібератаки на Бундестаг в 2015 році. У ній звинувачують російського х

Міністерство закордонних справ Німеччині викликало посла Росії Сергія Нечаєва на розмову у зв'язку з підозрою російського хакера в кібератаці на Бундестаг, здійсненої в 2015 році. Про це зазначається в повідомленні прес-служби МЗС Німеччини.

Наголошується, що Нечаєва на діалог викликав держсекретар відомства Мігель Бергер, який виступив із засудженням хакерської атаки на Бундестаг.

Як наголошується, головним підозрюваним є російський хакер Дмитро Бадін. Ордер на його арешт видала Федеральна прокуратура Німеччини 5 травня.

Його також розшукує Федеральне бюро розслідувань США як учасника угруповання Fancy Bear, яке підозрюють у втручанні у вибори президента.

У МЗС підкреслюють, що Берлін буде домагатися введення кіберсанкцій ЄС проти відповідальних за хакерську атаку, в тому числі, проти Бадіна.

"Є достовірні свідчення того, що в момент атаки він належав до секретної службі ГРУ", — йдеться в заяві німецького відомства.

У 2015 році на Бундестаг Німеччини здійснили кібератаку, в ході якої було вкрадено 16 Гб даних Бундестагу, а саме частина листування депутатського бюро канцлера Ангели Меркель.

Як повідомляли Українські Новини, раніше посол України в Німеччині відмовився брати участь у церемонії закінчення Другої світової війни через Росію.

МЗС обурився образою екс-канцлером Німеччини посла України.

Крім того, вищий земельний суд Ольденбурга відмовив в екстрадиції колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який раніше просив Німеччини надати йому політичний притулок.