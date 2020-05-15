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  • Германия отменила карантин для тех, кто въехал из стран Евросоюза и Великобритании
15 мая 2020, пятница, 22:01 604
Европа 2020-05-15T22:45:08+03:00
Українські Новини
Германия отменила карантин для тех, кто въехал из стран Евросоюза и Великобритании

Германия отменила карантин для тех, кто въехал из стран Евросоюза и Великобритании

Кира Молчанова
Германия, коронавирус в Европе, коронавирус в Германии, карантин в Европе
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

Германия, в которой заболевших коронавирусом становится все меньше, больше не отправляет на обязательный карантин тех, кто приехал из Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобртиании.

Об этом сообщает DW со ссылкой на решение земельного правительства Северного Рейна-Вестфалии.

Новые правила по всей территории страны заработают уже в ближайшее время. Теперь въезжающим в страну будут только рекомендовать пройти домашний карантин. Обязательные ограничительные меры теперь касаются тех, кто въезжает из третьих стран.

В источнике говорится, что отмена карантина станет облегчением для жителей приграничных районов. Ранее исключение действовали только на лиц, ежедневно ездящих в Германию на работу, сезонных рабочих и сотрудников полиции и системы здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, Австрия и Германия приняли решение об открытии общей границы с 15 июня.

Германия призвала своих граждан воздержаться от поездок заграницу до 14 июня. 

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