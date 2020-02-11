Бывший депутат Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище.Об этом адвокат Онищенко Инго Миноджио сообщил интернет-изданию Deutsche Welle, передают Українськi Новини."В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - сказал адвокат.Миноджио ссылается на условия содержания в следственных изоляторах в Украине и на то, что политический оппонент депутата - бывший Президент, депутат Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко "даже после потери власти остается очень влиятельным" и может представлять опасность для него.Адвокат Онищенко предоставлял суду заявления нескольких украинских политиков, среди которых народные депутаты нынешнего и предыдущего созывов как подтверждение "опасности для него в Украине".Ссылаясь на "политические мотивы" своего дела, Онищенко также оспаривает в немецком суде экстрадицию в Украину.В случае, если Германия не предоставит убежище политику, а суд отклонит запрос на экстрадицию в Украину как политически мотивированный, он готов выехать в Россию."У Александра Онищенко есть российский паспорт. А на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать - в Россию", - отметил Миноджио.По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа. Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора засекретил экстрадицию экс-депутата Рады Онищенко из Германии. Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище. Ранее суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке.