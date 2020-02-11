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11 февраля 2020, вторник, 18:16 533
Внешняя политика 2020-02-11T18:30:47+02:00
Українські Новини
Бывший депутат Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище

Бывший депутат Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище

Валерия Драгомирова
Инго Миноджио, Россия, Германия, Политическое убежище, Александр Онищенко
Онищенко Александр. Фото: welt
Онищенко Александр. Фото: welt

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище.

Об этом адвокат Онищенко Инго Миноджио сообщил интернет-изданию Deutsche Welle, передают Українськi Новини.

"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - сказал адвокат.

Миноджио ссылается на условия содержания в следственных изоляторах в Украине и на то, что политический оппонент депутата - бывший Президент, депутат Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко "даже после потери власти остается очень влиятельным" и может представлять опасность для него.

Адвокат Онищенко предоставлял суду заявления нескольких украинских политиков, среди которых народные депутаты нынешнего и предыдущего созывов как подтверждение "опасности для него в Украине".

Ссылаясь на "политические мотивы" своего дела, Онищенко также оспаривает в немецком суде экстрадицию в Украину.

В случае, если Германия не предоставит убежище политику, а суд отклонит запрос на экстрадицию в Украину как политически мотивированный, он готов выехать в Россию.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать - в Россию", - отметил Миноджио.

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора засекретил экстрадицию экс-депутата Рады Онищенко из Германии.

Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище.

Ранее суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке. 

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