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02 мая 2020, суббота, 20:48 2093
Внешняя политика 2020-05-02T20:58:06+03:00
Українські Новини
Посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии окончания Второй мировой из-за представителей Росси

Посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии окончания Второй мировой из-за представителей России

Валерия Драгомирова
Вторая мировая война, Берлин, Андрей Мельник, Посол Украины в Германии
Андрей Мельник. Фото: МИД Украины
Андрей Мельник. Фото: МИД Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями России.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. На сегодня 14 000 украинцев были убиты в ходе все еще продолжающейся российской агрессии", - заявил Мельник.

Посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии памяти жертв Второй мировой вместе с представителями России. Скриншот: Facebook/МИДПосол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии Второй мировой вместе с представителями России. Скриншот: Facebook/МИД


Как сообщали Українські Новини, в России парад на 9 мая решили проводить в любом случае, несмотря на пандемию коронавируса. Однако позже сообщили, что в Москве Парад Победы перенесли на конец июня из-за коронавируса. 

Кроме того, в Нацполиции заявили, что около 700 тыс. украинцев вышли на улицы Украины в День победы в прошлом году. 

Тем временем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая.

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