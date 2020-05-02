Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями России.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.



"Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. На сегодня 14 000 украинцев были убиты в ходе все еще продолжающейся российской агрессии", - заявил Мельник.

Посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии Второй мировой вместе с представителями России. Скриншот: Facebook/МИД



Как сообщали Українські Новини, в России парад на 9 мая решили проводить в любом случае, несмотря на пандемию коронавируса. Однако позже сообщили, что в Москве Парад Победы перенесли на конец июня из-за коронавируса.



Кроме того, в Нацполиции заявили, что около 700 тыс. украинцев вышли на улицы Украины в День победы в прошлом году.



Тем временем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая.