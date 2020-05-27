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27 мая 2020, среда, 15:20 1094
Внешняя политика 2020-05-27T15:45:24+03:00
Українські Новини
"Подло и низко": МИД возмутился оскорблением экс-канцлером Германии посла Украины

"Подло и низко": МИД возмутился оскорблением экс-канцлером Германии посла Украины

Виолетта Чайковская
Санкции против России, МИД, Германия, Герхард Шредер, Василий Боднар, Посол в Германии, Канцлер Германии, Андрей Мельник
Андрей Мельник. Фото: МИД
Андрей Мельник. Фото: МИД

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар считает подлым и низким высказывание бывшего канцлера Германии (1998-2005), председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть" Герхарда Шредера о после Украины Андрее Мельнике, как о "каком-то карлике из Украины".

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Очень подленько и низко, как для экс-канцлера Германии, но как говорится, "с кем поведешься, от того и наберешься". Этот комментарий Шредера - предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами! А нашего посла в обиду не дадим!", - написал он.

Ранее Шредер в своем подкасте возмутился, что его позволяет себе критиковать посол - "какой-то карлик из Украины", не называя имя Мельника прямо.

До этого Мельник в одном из своих интервью немецким СМИ раскритиковал призыв Шредера к снятию санкций с России.

Мельник назвал экс-канцлера Германии "топ-лоббистом Кремля".

Сам посол никак не прокомментировал слова Шредера.

Однако он ретвитнул новость, в описании которой была приведена цитата Шредера с комментарием о том, что, похоже, экс-канцлера зацепила критика Мельника.

Также посол ретвитнул комментарий Боднара.

Скриншот Twitter-аккаунта посла Украины в Германии Андрея Мельника Скриншот Twitter-аккаунта посла Украины в Германии Андрея Мельника

Как сообщали Українськi Новини, ранее посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии окончания Второй мировой войны из-за России.

Германия признает однозначную ответственность за развязывание войны, хотя Зеленский считает иначе.

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