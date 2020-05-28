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28 травня 2020, четвер, 17:25 6
Економіка 2020-05-28T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася: курс нацвалюти на міжбанку в середу

Гривня зміцнилася: курс нацвалюти на міжбанку в середу

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Міжбанк, Гривня
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 4 коп. в четвер зміцнився на 5 коп. до 26,91 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,96-26,99 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,88-26,91 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,90-26,92 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,35% з 23,74 UAH/USD до 26,91 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 травня, на 9,73 коп. до 27,0002 UAH/USD, у той час, як долар і євро різко злетіли в обмінних пунктах київських банків станом на ранок 27 травня.

 

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