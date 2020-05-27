Гривна продолжает дешеветь: курс валют на межбанке в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 4 коп. в среду также снизился на 4 коп. до 26,96 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,94-26,97 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,01-27,03 UAH\/USD, после чего снизились до 26,95-26,97 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,56% с 23,74 UAH\/USD до 26,96 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH\/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне. Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 мая, на 2,87 коп. до 26,9029 UAH\/USD. Тем временем, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка