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27 мая 2020, среда, 17:24 24
Финансы 2020-05-27T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает дешеветь: курс валют на межбанке в среду

Гривна продолжает дешеветь: курс валют на межбанке в среду

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, Гривна на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 4 коп. в среду также снизился на 4 коп. до 26,96 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,94-26,97 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,01-27,03 UAH/USD, после чего снизились до 26,95-26,97 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,56% с 23,74 UAH/USD до 26,96 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 мая, на 2,87 коп. до 26,9029 UAH/USD.

Тем временем, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка

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