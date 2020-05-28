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28 мая 2020, четверг, 06:15 35
Финансы 2020-05-28T06:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг

Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс НБУ
Курс НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 мая, на 9,73 коп. до 27,0002 UAH/USD, в то время, как доллар и евро резко взлетели в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро 27 мая.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 мая, на 2,87 коп. до 26,9029 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,1508
1 доллар США 27,0002
1 швейцарский франк 27,8482
10 иен 2,5034
10 российских рублей 3,8022
1 евро 29,7151

Как сообщали Українські Новини, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

Кроме того, Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 мая, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.

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