НБУ зміцнив гривню. Курс нацвалюти на п'ятницю та вихідні

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 29-31 травня, на 9,13 коп. до 26,9136 UAH/USD, у той час, як долар і євро продовжують дорожчати в обмінних пунктах київських банків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 травня, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 4 коп. у середу, 27 травня, знизився на 4 коп. до 26,96 UAH/USD.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку.