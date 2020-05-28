підписатися на розсилку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 травня 2020, четвер, 12:05 17
Верховна Рада і партії 2020-05-28T14:30:04+03:00
Українські Новини
З 1 червня операторам та фотокореспондентам дозволять перебувати в ложі для преси в Раді

З 1 червня операторам та фотокореспондентам дозволять перебувати в ложі для преси в Раді

Анна Рудык
Карантин, Верховна Рада, преса, засідання Верховної Ради
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада, яка з 18 травня почала працювати у звичайному режимі, дозволила допуск операторів та фотокореспондентів в ложі для преси балкону зали пленарних засідань парламенту з 1 червня.

Про це йдеться у внесених головою Ради Дмитром Разумковим зміни у розпорядження про додаткові заходи щодо попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, опубліковані у четвер, передають Українські Новини.

Так, 28 травня спікер підписав розпорядження, яким дозволяється присутність 1 оператора або 1 фотокореспондента від ЗМІ в ложі для преси (балкон) в залі пленарних засідань, однак не більше 30 осіб.

Наголошується, що фото - і відеопредставники преси будуть допускатися на балкон в порядку черги.

При цьому дійсної залишається можливість присутності журналістів тільки у прес-центрі 3-го поверху будівлі парламенту при наявності постійної картки акредитації та додаткового пропуску, виданого апаратом Ради.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня відбулася річниця розпуску Верховної Ради 8-го скликання.

Раніше Рада скасовувала пленарні засідання до кінця тижня через виявлений у Мейдича коронавірус.

Більше новин про: Карантин Верховна Рада преса засідання Верховної Ради

МОЗ затвердив правила роботи для спортзалів і басе...
Новий Трудовий кодекс може бути прийнято у кінці л...
Варіанти допомоги ЗМІ опрацьовуються профільним па...
Рада скасувала пленарні засідання до кінця тижня ч...
"Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди з 1 червня
Кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилася за добу
МОЗ затвердив правила роботи для спортзалів і басейнів на час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok