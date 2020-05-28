З 1 червня операторам та фотокореспондентам дозволять перебувати в ложі для преси в Раді

Верховна Рада, яка з 18 травня почала працювати у звичайному режимі, дозволила допуск операторів та фотокореспондентів в ложі для преси балкону зали пленарних засідань парламенту з 1 червня.

Про це йдеться у внесених головою Ради Дмитром Разумковим зміни у розпорядження про додаткові заходи щодо попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, опубліковані у четвер, передають Українські Новини.

Так, 28 травня спікер підписав розпорядження, яким дозволяється присутність 1 оператора або 1 фотокореспондента від ЗМІ в ложі для преси (балкон) в залі пленарних засідань, однак не більше 30 осіб.

Наголошується, що фото - і відеопредставники преси будуть допускатися на балкон в порядку черги.

При цьому дійсної залишається можливість присутності журналістів тільки у прес-центрі 3-го поверху будівлі парламенту при наявності постійної картки акредитації та додаткового пропуску, виданого апаратом Ради.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня відбулася річниця розпуску Верховної Ради 8-го скликання.

Раніше Рада скасовувала пленарні засідання до кінця тижня через виявлений у Мейдича коронавірус.