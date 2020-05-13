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13 мая 2020, среда, 14:03 23
Верховная Рада и партии 2020-05-13T14:12:31+03:00
Українські Новини
Рада со следующей недели начнет работать в режиме очередных пленарных заседаний

Рада со следующей недели начнет работать в режиме очередных пленарных заседаний

Анна Рудык
Верховная Рада, Карантин, заседание Верховной Рады, карантин в Украине
Верховная Рада
Верховная Рада

В то время, как в Украине ослабили карантин, Верховная Рада с 18 мая переходит на работу в режиме очередных пленарных заседаний по календарному плану.

За принятия постановления №3434 за основу и в целом с технико-юридическими правками проголосовал 251 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Соответствующее постановление было принято в связи с отменой части ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции.

Рада отменила пункты постановления от 17 марта, согласно которым были отменены пленарные заседания до 3 апреля, а в последующем соответствующая отмена была продлена.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский прибыл на внеочередное заседание Верховной Рады по рассмотрению во втором чтении законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Тем временем 13 мая парламент проведет 12-часовое внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект о банках во 2-м чтении, а также провести часа вопросов к правительству.

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