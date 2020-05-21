Сегодня годовщина роспуска Верховной Рады 8-го созыва, вто время, как ранее лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вероятность досрочного роспуска Верхновной Рады девятого созыва очень низкая.

20 мая 2019 года в своей инаугурационной речи Президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.

21 мая 2019 года был подписан Указ Президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Согласно с ним, внеочередные выборы состоялись 21 июля 2019 года.

Позже Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС, который признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов.

В среду исполнился один год со дня, когда Владимир Зеленский официально приступил к исполнению обязанностей Президента.

Как сообщали Україньскі Новини, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что действующая Верховная Рада Украины завершит свою каденцию досрочно с вероятностью в 75%. Он также добавил, что это только его предположения и интуиция, никаких подтверждений этому нет.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также опроверг вероятность того, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

Также в феврале на заседании фракции "Слуга народа" Владимир Зеленский категорически заявил, что не намерен осенью досрочно распускать Верховную Раду Украины. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции.