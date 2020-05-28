Долар і євро продовжують дорожчати. Курс валют на 28 травня

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 травня на 0,98 коп. до 27,1182 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,19% до 26,8279 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 10,27 коп. до 29,2347 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 12,49 коп. до 29,7818 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,8279 27,1182 29,2347 29,7818 3,24 3,86 Максимальний 26,9500 27,3000 29,5000 30,0500 3,63 5,00 Мінімальний 26,6000 26,9800 28,6500 29,4900 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, в той час, протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD, фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

Крім того, Національний банк України знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 травня, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.